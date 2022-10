Hindu Temple: दुबई के इस मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं आनंद महिंद्रा! बेहद खूबसूरत हैं Photos

Viral On Social Media: यूएई के टॉलरेंस मंत्री शेख नाहयान बिन मुबारक अल नाहयान (Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan) ने 4 अक्टूबर को एक नए हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मंदिर की नींव फरवरी 2020 में शुरू की गई थी यानी इस मंदिर (Temple) को बनने में लगभग 2 साल लग गए. अब जब ये बनकर तैयार हो गया है तो इसकी खूबसूरत तस्वीरें दुनिया भर के लोगों को खूब पसंद आ रही हैं.

शानदार है मंदिर

इस मंदिर की खूबसूरती देख आनंद महिंद्रा को भी दुबई (Dubai) जाकर इसके दर्शन करने का मन करने लगा. महिंद्रा का मानना है कि अब इस भव्य मंदिर का औपचारिक उद्घाटन (Inauguration) हुआ. पहले आप भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर शेयर किए गए इस वायरल वीडियो (Viral Video) को जरूर देखें...

I believe this magnificent Temple was formally inaugurated today. Auspicious timing. Will make sure to visit it on my next trip to Dubai… pic.twitter.com/F5IewLo1ns

— anand mahindra (@anandmahindra) October 5, 2022