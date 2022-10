Wedding: दूल्हे का सरप्राइज देख रोने लगी दुल्हन, वायरल Video आपकी भी आंखें कर देगा नम!

Bride Groom Marriage: अपनी शादी के दिन को खास बनाने के लिए दूल्हा-दुल्हन समेत उनके परिवार वाले भी ढेर सारी प्लानिंग करके रखते हैं. लेकिन इस वीडियो में दूल्हे (Groom) ने दुल्हन के लिए जो सरप्राइज प्लान किया, उसे देखकर दुल्हन (Bride) की आंखों से आंसू छलक पड़े. आखिर दूल्हे ने ऐसा क्या सरप्राइज दिया, आइए जानते हैं...

दूल्हे राजा का सरप्राइज

दरअसल दूल्हे ने दुल्हन के स्टूडेंट्स को हॉल में रिंग लेकर एंट्री (Ring Bearer) करने का काम सौंपा था. खास बात ये है कि दुल्हन के स्टूडेंट डाउन सिंड्रोम (Down Syndrome) का शिकार हैं और यही वजह है कि दुल्हन इन्हें अचानक देखकर इमोशनल हो जाती है. पहले आप भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो (Viral Video) को जरूर देखें...

The Groom gave the task of carrying rings to the Bride's students with down syndrome. How beautiful... pic.twitter.com/rVt26pRz7J

— The Figen (@TheFigen_) October 25, 2022