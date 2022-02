टेस्टी डोसा खाइए और 71000 रुपये का इनाम अपने घर ले जाइए, जानिए कहां मिल रहा ये शानदार ऑफर

Eat Dosa Win Prize: अगर आप भी डोसा खाने के शौकीन हैं, तो यह खबर आपके लिए है. आप डोसा खाने के साथ ही 71000 रुपये अपने घर ले जा सकते हैं. बस आपको डोसा 40 मिनट में खत्म करना होगा. अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा ऑफर कहां मिल रहा है? तो हम आपको बताते हैं कि ऐसा ऑफर दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में मिल रहा है.

न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली के उत्तम नगर में एक रेस्टोरेंट है, जिसका नाम 'स्वामी शक्ति सागर रेस्टोरेंट' है. यहां लोगों को 'डोसा चैलेंज' पूरा करने पर अपने साथ 71000 रुपये का चेक इनाम के रूप में घर ले जाने का मौका मिल रहा है. हालांकि यह कोई आम डोसा नहीं है, बल्कि इस डोसा की लंबाई 10 फीट है.

यह डोसा इन दिनों लोगों के लिए चैलेंज बना हुआ है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के इस रेस्टोरेंट ने अपने कस्टमर्स के लिए यह अनूठी चुनौती पेश की है. यहां आकर डोसा लवर्स को 71,000 रुपये जीतने का मौका तभी मिलेगा, जब वह सिर्फ 40 मिनट में 10 फीट लंबा डोसा खत्म कर देंगे. रेस्टोरेंट के मालिक शेखर कुमार का कहना है कि हमारे रेस्टोरेंट में 10 फीट लंबा 'डोसा चैलेंज' चल रहा है.

