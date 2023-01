किसान ने खेत में इस तरीके से फसल उगाई, बन गई इस स्टार प्लेयर की तस्वीर

Farmer Cultivated Crop: अर्जेंटीना के स्टार प्लेयर लियोनेल मेसी का एक फैन इन दिनों दुनिया भर में छाया हुआ है. यह फैन एक किसान है जिसने अपने खेत में ऐसी फसल तैयार की है जिस पर स्टार फुटबॉलर मेसी की तस्वीर छपी हुई नजर आ रही है. हैरानी की बात यह है कि ये तस्वीर उसने फसल के सहारे ही बनाई है. वह फसल ऐसी है कि उस पर मेसी की तस्वीर छप गई है.

50 हेक्टेयर में लियोनेल मेसी!

दरअसल, यह किसान अर्जेंटीना का ही है. रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह किसान हाल ही में वायरल हुआ है. इस फसल की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं. बताया गया कि अर्जेंटीना के इस किसान ने 50 हेक्टेयर में लियोनेल मेसी की तस्वीर उगाई है. यह तस्वीर अंतरिक्ष से भी दिखाई दे रही है. किसान ने विशेष रूप से डिजाइन किए गए मकई के खेत में इस फसल को लगाया है.

जैसे-जैसे फसल बड़ी होती गई..

एक अन्य मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह किसान लियोनेल मेसी का बहुत बड़ा फैन है. काफी समय से यह ऐसी फसल उगाने के लिए प्रयास कर रहा था. इसी कड़ी में जब हाल ही में अर्जेंटीना द्वारा फुटबॉल वर्ल्ड कप जीते जाने के बाद इस किसान ने अपनी फसल को ऐसे सेट किया कि जैसे-जैसे फसल बड़ी होती गई इसमें मेसी की तस्वीर बनती गई.

किसान की तारीफ कर रहे

रिपोर्ट के मुताबिक यह मकई की फसल है. इसलिए भी यह हैरान करने वाली बात है कि इस फसल में कैसे लियोनेल मेसी की तस्वीर छप गई है. फिलहाल इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं और इसमें दिख रहा है कि वास्तव में मेसी की तस्वीर छपी हुई नजर आ रही है. लोग इसपर जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और किसान की तारीफ कर रहे हैं.

