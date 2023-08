Teacher video Viral: महिला टीचर ने बच्चों को दिया 'गुड और बैड टच' का ज्ञान, रॉकेट की स्पीड से वायरल हुआ वीडियो!

What Is Good Touch And Bad Touch: आज के डिजिटल युग में किसी वीडियो का वायरल होना आम बात है. आए दिन सोशल मीडिया (Social Media) पर तरह - तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं लेकिन इन दिनों एक वीडियो लोगों के बीच में तेजी से फेमस हो रहा है, जिसमें एक टीचर और कुछ छोटे बच्चे हैं. वीडियो में महिला टीचर छोटे बच्चों को Good Touch और Bad Touch यानी अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में बता रही है. वायरल वीडियो में टीचर बच्चों को एक ऐसे संवेदशील मुद्दे को लेकर जागरुक कर रही है, जिसके बारे में बात करने में आज भी ज्यादातर लोग असहज होते हैं. टीचर अपने छात्रों को 'गुड टच और बैड टच' की अवधारणा से रूबरू करा रही है.

ट्विटर पर वायरल हुआ वीडियो

ट्विटर पर वायरल हो रहे इस वीडियो में टीचर बच्चों को बताती है कि आखिर सिर पर थपथपाना या गले लगाना किस तरह की भावना है या जब कोई बैड टच करता है तो उसकी भावना कैसी होती है. टीचर इन संवेदशील मुद्दे पर बच्चों से बात करती है और उन्हें सरल भाषा और संबंधित उदाहरणों का इस्तेमाल करते हुए इसके बारे में समझाती है. टीचर बच्चों को सशक्त बनाने की भावना से उन्हें इस गंभीर विषय का ज्ञान दे रही है. इसके अलावा टीचर बच्चों को प्रहोत्साहित करती है कि इस तरह की घटना पर वो खुलकर बोल सके.

This teacher deserves to get famous

This should be replicated in all schools across India.

Share it as much as you can. pic.twitter.com/n5dx90aQm0

— Roshan Rai (@RoshanKrRaii) August 8, 2023