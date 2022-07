Fraud Case: कैंसर के नाम पर लाखों रुपये लूट चुकी महिला, लोगों को ऐसे देती थी झांसा

Asking For Financial Aid: आजकल ठग दूसरों को अपने जाल में फंसाने के लिए उनकी भावनाओं से खेलते हैं और अपनी जेब पैसों से भर लेते हैं. ऐसा ही एक मामला अमेरिका से सामने आया है. यहां रहने वाली अमांडा क्रिस्टीन रिले (Amanda Christine Riley) ने लोगों को अपनी झूठी बीमारी के बारे में बताया और 80 लाख से भी ज्यादा रुपये लूट लिए. बीमारी भी कोई छोटी-मोटी नहीं बल्कि कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का बहाना बनाकर. आप लोग भी जानते ही होंगे कि कैंसर के इलाज (Cancer Treatment) के लिए कितने पैसे खर्च करने पड़ते हैं. लेकिन इस महिला ने लोगों के अच्छे होने का फायदा उठाया.

अब तक लाखों की ठगी को दिया अंजाम

'न्यूयार्क पोस्ट' में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक महिला खुद को कैंसर पीड़ित (Cancer Victim) बताकर अब तक कुल 81 लाख रुपये की डोनेशन वसूल चुकी है. लोगों से पैसों की ठगी करने के लिए महिला ने एक ब्लॉग भी शुरू किया था. बता दें कि लोगों को अपनी झूठी बीमारी पर भरोसा दिलाने के लिए महिला Lymphoma Can Suck It ब्लॉग पर लिखती भी थी.

सात साल से कर रही थी फ्रॉड

रिपोर्ट के मुताबिक महिला ने पहली बार अपनी बीमारी (Disease) की कहानी 2012 में बनाई थी. लगभग सात साल से महिला इस तरह से लोगों को धोखा देकर अपनी जेब भर रही थी. पुलिस (Police) को जैसे ही इस बात का पता चला, पुलिस ने महिला से ठगे गए पैसों को वापस लौटाने के लिए कहा. बताया जा रहा है कि महिला इतनी शातिर थी कि इसने अपने परिवार या दोस्तों तक को अपने फ्रॉड (Fraud) के बारे में पता नहीं लगने दिया.

भरोसे के लिए मुंडवाया सिर

लोगों को इस बात का यकीन हो सके कि महिला कैंसर से पीड़ित है, इसके लिए महिला अपना सिर तक मुंडवा चुकी है. कई लोगों ने भरोसे (Trust) में आकर महिला के इलाज के लिए आर्थिक मदद (Financial Help) की. बता दें कि अमांडा क्रिस्टीन रिले पर फ्रॉड का केस दर्ज किया गया है. इस किस्से के बारे में जानकर कई लोग आग बबूला दिखाई दिए.

