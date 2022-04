Viral Note: 10 रुपए की नोट पर प्रेमिका ने प्रेमी को लिखा- 26 अप्रैल को है मेरी शादी, मुझे भगाकर ले जाना

Girlfriend Wrote to boyfriend On Rs 10 Note: कुछ साल पहले 'सोनम गुप्ता बेवफा है' (Sonam Gupta bewafa hai) लिखा हुआ एक इंडियन करेंसी नोट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसके बाद लोगों ने इसका खूब मजाक उड़ाया था और ढेर सारे मीम्स बने थे. अब कुछ ऐसी ही एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिस पर किसी ने 10 रुपये की नोट पर अजीबोगरीब चीज लिख दिया और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. नोट के ऊपर किसी ने पेन से लिखा, 'विशाल, मेरी शादी 26 अप्रैल को है. मुझे भाग के ले जाना, आई लव यू. तुम्हारी कुसुम.'

नोट को देखकर समझा जा सकता है कि मैसेज के जरिए कुसुम अपने प्रेमी विशाल को अपने साथ भाग जाने के लिए कह रही है क्योंकि 26 अप्रैल को उसकी किसी और से शादी हो रही है. अपने प्रेमी के लिए महिला के मैसेज ने इंटरनेट पर बवाल मचा डाला. कई लोगों ने ट्विटर पर यह उम्मीद की कि 26 अप्रैल से पहले कुसुम अपने विशाल से मिल जाए. फोटो के कैप्शन में लिखा है, 'ट्विटर के यूजर्स अपनी ताकत दिखाएं. 26 अप्रैल के पहले कुसुम का ये संदेश विशाल तक पहुंचना है. दो प्यार करने वाले को मिलाना है.'

Twitter show your power... 26th April ke Pehle kusum ka Yeh message vishal tak pahuchana hai.. Doh pyaar karne wale ko milana hai.. Please amplify n tag all vishal you know.. pic.twitter.com/NFbJP7DiUK

— Crime Master Gogo (@vipul2777) April 18, 2022