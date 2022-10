Golgappa: गोलपप्पे खाने की नई Trick ने लोगों को सिर खुजलाने पर किया मजबूर, देखकर लोग बोले- हद हो गई

Water of Golgappa from Fountain: गोलगप्पे के शौकीनों के लिए एक खास तस्वीर सामने आई है क्योंकि अब उन्हें गोलगप्पे के पानी के लिए ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा. इस तस्वीर में खास बात यह है कि इसमें एक फव्वारा दिख रहा है जिसमें से गोलगप्पे का पानी गिर रहा है. इस पानी को देखकर किसी मन मचल उठेगा. इतना ही नहीं लोग इसी को अपने गोलगप्पे में भरकर उसे खा रहे हैं.

गोलगप्पे का पानी नीचे की तरफ आ रहा

दरअसल, इस तस्वीर को कई यूजर्स ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. समर नाम के एक यूजर ने गोलगप्पे के फव्वारे वाली इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा कि उनको जीवन में यही फव्वारा चाहिए. इस तस्वीर में दिख रहा है कि शानदार सा दिख रहा है यह फव्वारा खूबसूरत लग रहा है और कई लेयर में इसमें से गोलगप्पे का पानी नीचे की तरफ आ रहा है.

इसी फव्वारे में से पानी लिया जा रहा

तस्वीर की मजेदार बात यह भी है कि इसमें एक हाथ दिख रहा है जिसमें एक गोलगप्पा दिख रहा है और इसी फव्वारे में से पानी लिया जा रहा है. इसके अलावा सामने एक महिला भी नजर आ रही है और उसके हाथ में भी गोलगप्पा है और वह फव्वारे में से गोलगप्पे के पानी को ले रही है. इसका पानी भी देखने में मजेदार दिख रहा है.

वैसे तो गोलगप्पे का नाम सुनते ही लोगों के मुंह में पानी आने लगता है. सिर्फ युवतियों, महिलाओं और बच्चों को ही नहीं बल्कि हर वर्ग के लोग गोलगप्पे खाना पसंद करते हैं. सड़क किनारे गोलगप्पे का ठेला देखते ही इसे खाने के मन मचलने लगता है. अगर आप भी गोलगप्पे खाने के शौकीन हैं तो गोलगप्पे का फव्वारा देखकर आपका मन भी मचल उठा होगा.

Need this gol gappe fountain in my life pic.twitter.com/tShesgciFF

— Sameer S (@Naa_Cheese) October 18, 2022