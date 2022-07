इस Sarkari School में टीचर भी पहनकर आते हैं यूनिफॉर्म, क्लास में छात्रों को यूं कराते हैं पढ़ाई

Sarkari School: स्कूल में हमने छात्रों को अक्सर यूनिफॉर्म में आते हुए देखा है, लेकिन सभी शिक्षक एक ड्रेस में नहीं होते. बिहार के गया जिले में कुछ अलग देखने को मिला, जहां स्कूल में न सिर्फ छात्र बल्कि टीचर भी एक ही ड्रेस में आते हैं. यह सरकारी स्कूल (Government School) कई अन्य लोगों के लिए प्रेरणात्मक बन चुका है. स्कूल में जब छात्र यूनिफॉर्म में नहीं आता तो टीचर डांट लगाते हैं और उन्हें ड्रेस में ही आने के लिए कहते हैं, लेकिन इस स्कूल में सभी ड्रेस में आते हैं.

स्कूल में यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल आते हैं टीचर

यह स्कूल बिहार के गया जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में मौजूद है. बांके बाजार प्रखंड के एक सरकारी माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक में यूनिफॉर्म में नजर आए. जहां स्कूली छात्र आसमानी शर्ट, गाढ़े नीले रंग के पैंट व स्कर्ट में दिखाई दिए, वहीं टीचर्स ने पिंक कलर की शर्ट और काले रंग की पैंट पहनी है. इस स्कूल में सीनियर छात्रों ने सफेद शर्ट और काले रंग की पैंट पहन रखी है. टीचर व छात्र रोजाना इन ड्रेस में स्कूल आते हैं. ऐसा बेहद ही कम देखा जाता है कि टीचर भी स्कूल ड्रेस में आए.

We had a meeting with all the teachers, guards & cooks of the school where we decided that not only students but also the teaching & other staff should come to school in uniform. I decided to provide the first set of uniform from my private funds: Nageshwar Das, Principal (10.07) pic.twitter.com/c4trbRo6Q0

