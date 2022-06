सरकारी स्कूल की टीचर Manu Gulati ने चलाया ऐसा जादू, फर्राटेदार इंग्लिश बोलते दिखे बच्चे

Government School Teacher Manu Gulati: कभी-कभी स्टूडेंट्स अपने टीचर्स को अपने अनोखे काम से हैरानी में डाल देते हैं. सीखने की ललक हो तो किसी भी कंडीशन में पढ़ाई की जा सकती है. सरकारी स्कूल का नाम सुनने के बाद लोग वहां के बच्चों को कमजोर समझते हैं और अच्छी पढ़ाई नहीं होने की उम्मीद लगाते हैं. ऐसे में सरकारी स्कूल की शिक्षिका मनु गुलाटी (Manu Gulati) ने लोगों के लिए एक उम्मीद जगाई है. सरकारी स्कूल के बच्चे फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं. उन्होंने एक दिल छू लेने वाला पोस्ट ट्विटर पर शेयर किया है.

मनु गुलाटी (Manu Gulati) ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें देखा जा सकता कि वह बच्चे को साथ स्कूल के खुले मैदान में जमीन पर बैठी हुई हैं और उन्हें इंग्लिश सिखा रही हैं. मनु गुलाटी का पढ़ाने का तरीका इतना जुदा है कि हर स्टूडेंट उनसे इंग्लिश पढ़ने की चाह रखता है. वह खेल-खेल में बच्चों को पढ़ाती हैं और उनका मनोरंजन करती हैं. सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला. मनु गुलाटी कभी क्लास में तो कभी बाहर खुले मैदान में पढ़ाई कराती हुई नजर आती हैं.

The joy of learning English together!

'Someday Someway' by Michael Learns to Rock!#LanguageClass #Music pic.twitter.com/CbDbpVz7PC

