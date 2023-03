Holi 2023: Zomato पर शख्स ने 14 बार पूछा- भांग की गोली है क्या? Delhi Police ने फिर अच्छे से समझाया

शख्स के डिमांड पर जोमैटो ने किया ट्वीट

जोमैटो ने ट्विटर पर अपने ट्वीट पर लिखा, "कोई गुड़गांव के शुभम से कह दे कि हम भांग की गोली नहीं डिलीवर करते हैं. उन्होंने हमसे 14 बार पूछा है." ट्वीट को रीट्वीट करते हुए दिल्ली पुलिस ने इस पर प्रतिक्रिया दी और लिखा, "अगर कोई शुभम से मिलता है. उससे कहना कि अगर वह भांग का सेवन करता है तो गाड़ी न चलाए." जोमैटो के ट्वीट पर यूजर्स भी फनी कमेंट्स के साथ अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "हाजमा की गोली भेज दो." एक अन्य यूजर ने लिखा, "बैंगलोर में बैठे रोहित को आपके ट्वीट से एक स्टार्टअप आइडिया मिला."

If anyone meets Shubham.... tell him not to drive if he consumes Bhaang. https://t.co/r94hxt5jeL

— Delhi Police (@DelhiPolice) March 7, 2023