फुटपाथ पर कुत्तों संग सो रहा था बेघर शख्स, IFS ऑफिसर ने देखते ही कही दिल छू लेने वाली बात

Homeless Man Sleeping With Dogs: सोशल मीडिया पर आवारा कुत्तों को अपने बिस्तर पर आश्रय देने वाले एक बेघर व्यक्ति की तस्वीर वायरल हो रही है. तस्वीर को IFS अधिकारी सुशांत नंदा (Sushanta Nanda) ने रविवार को साझा किया है. तस्वीर में एक बेघर आदमी अपने नीचे कपड़े की चादर लिए सड़क किनारे फुटपाथ पर लेटा हुआ दिखाई दे रहा है. ऐसा प्रतीत होता है कि वह उन लोगों की मदद करने से नहीं कतराता जो बेजुबां हैं और बात नहीं कर सकते. उस शख्स ने लगभग सात आवारा कुत्तों को अपने छोटे से बिस्तर पर लिटाया है और आराम की नींद सो रहा है. यह तस्वीर शेयर करते हुए आईएफएस अधिकारी ने दिल छू लेने वाली बात लिखी.

बेघर शख्स ने आवारा कुत्तों को दी अपनी जगह

तस्वीर में और भी दिल छू लेने वाली बात यह है कि बेघर शख्स ने न केवल खुद को बल्कि अपने प्यारे दोस्तों को भी छाया प्रदान करने के लिए एक छाता खुला रखा है. तस्वीर ने इंटरनेट यूजर्स का ध्यान आकर्षित किया क्योंकि शख्स ने जानवरों के प्रति ऐसा प्रेम दिखाया जिसे शायद ही कोई कर पाए.लोग सोशल मीडिया पर जमकर प्रशंसा कर रहे हैं. आईएएफ अधिकारी ने ट्वीट करते हुए कैप्शन में लिखा, 'इस बड़ी दुनिया को समायोजित करने के लिए दिल का इतना बड़ा होना जरूरी है.' पोस्ट कर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने लिखा, 'यह तस्वीर 24 कैरेट गोल्ड जितनी प्योर है.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'पृथ्वी पर भगवान के होने का एहसास.'

Out heart has to be large enough to accommodate this big world. pic.twitter.com/LjQGYaARjR

— Susanta Nanda (@susantananda3) November 20, 2022