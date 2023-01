Noodles Making: फैक्ट्रियों में ऐसे बनता है नूडल्स, VIDEO देखकर लग सकता है सदमा; कूड़ेदान में फेंक देंगे पैकेट्स

How Chinese Food is Made: आजकल की यंग जनरेशन चाइनीज फूड की दीवानी है. सड़क किनारे लगे स्टॉल्स पर आपको अधिकतर युवा ही चाइनीज फूड का लुत्फ लेते मिलेंगे. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये नूडल्स बनते कैसे हैं. दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको देखकर आप शायद नूडल्स खाना ही छोड़ दें. यह वीडियो पीएफसी क्लब के संस्थापक चिराग बड़जात्या ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर शेयर किया है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कितनी गंदी परिस्थितियों में नूडल्स बनाए जाते हैं. इस वीडियो को दो लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं.

क्या है वीडियो में

ऐसा लगता है कि यह वीडियो किसी छोटी नूडल फैक्ट्री में शूट किया गया है. इसमें विभिन्न मजदूरों को नूडल्स तैयार करते हुए दिखाया गया है. ये लोग आटा गूंथने के लिए उसे मिक्सर में डालते हैं. इसके बाद उसको बेलकर मशीन के जरिए पतले-पतले धागों में काटा जाता है. इस दौरान कोई मजदूर न तो सफाई का ध्यान रखता है और ना ही हाथों में दस्ताने पहनता है. उबाले जाने के बाद नूडल्स को जमीन पर फेंक दिया जाता है. प्लास्टिक की थैलियों में पैक नहीं होने तक वे ऐसे ही पड़े रहते हैं. इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है- आखिरी बार आपने सड़क किनारे शेजवान सॉस के साथ चाइनीज हक्का नूडल्स कब खाया था?

When was the last time you had road side chinese hakka noodles with schezwan sauce? pic.twitter.com/wGYFfXO3L7

— Chirag Barjatya (@chiragbarjatyaa) January 18, 2023