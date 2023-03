महिला ने 180 डिग्री तक घुमा दिया अपना सिर, मजबूत दिल के हैं तभी देखें ये वायरल वीडियो

धीरे-धीरे घुमाना शुरू करती है

दरअसल, इस वीडियो को एक यूजर ने ट्विटर पर शेयर किया है. वीडियो में दिख रहा है कि दो औरतें खड़ी हुई हैं और बेहद ही स्पोर्टी लुक में दिख रही हैं. इनमें से एक महिला कुछ ऊपर खड़ी है और उसने दूसरी वाली के सिर को तेजी से पकड़ा है. जबकि दूसरी महिला कुछ नीचे बैठी हुई है और वह अपने सिर को धीरे-धीरे घुमाना शुरू करती है.

सीधा नहीं बल्कि पीछे की तरफ देख रही

हैरानी की बात यह है कि महिला के चेहरे को देखकर लग रहा है कि उसे दर्द मेहसूस हो रहा है लेकिन वह सिर को घुमाए ही जा रही है. फिर देखते ही देखते दूसरी वाली महिला का चेहरा पूरा 180 डिग्री घूम जाता है और उसका चेहरा उसकी पीठ की तरफ हो जाता है. यह वह बिंदु था जब देखने पर ऐसा लग रहा है कि महिला बिलकुल सीधा नहीं बल्कि पीछे की तरफ देख रही है. हालांकि यह स्थिति देर तक नहीं रह पाई और महिला फिर से उसी अवस्था में आ गई.

वीडियो कमजोर दिलवालों के लिए नहीं

इस दृश्य को जिसने भी देखा वह देखते ही रह गया. इस पर तमाम यूजर्स की प्रतिक्रियाएं भी आने लगीं. एक यूजर ने लिखा कि यह वीडियो कमजोर दिलवालों के लिए नहीं है. वहीं एक ने यह भी लिखा कि इस तरह का एक करतब करना आम लोगों की जान के लिए खतरा बन सकता है, इसलिए इसे घर पर करने की कतई कोशिश ना करें. फिलहाल यह वीडियो आप देख सकते हैं.

Ain’t no way this real pic.twitter.com/FoLSLfeche

— Viral Uncensored Tv (@uncensoredpromo) March 1, 2023