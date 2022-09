पत्नी और मां के बीच हो जाए झगड़ा तो पति को क्या करना चाहिए? Video से मिल गया सटीक जवाब

How To Strike A Balance Between Mother And Wife: हर घर में एक समस्या का सामना कभी न कभी जरूर करना पड़ता है. बचपन से शादी होने तक मां अपने बेटे को पालती है और हर खुशियों को पूरा करती है. हालांकि, शादी के बाद वही बेटा जब पति बन जाता है तो इस असमंजस में पड़ जाता है कि आखिर पत्नी और मां के बीच बैलेंस कैसे बनाए क्योंकि कई बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ जाता है जब उन्हें दोनों की ही बातों को सुनना पड़ता है. शादी के बाद कोई भी शख्स पति के रूप में अपनी पत्नी की हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहता है, जबकि बेटे के रूप में वह अपनी मां की जरूरतों और खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है. ज्यादातर लोगों का यही सवाल है कि आखिर पत्नी और मां के बीच झगड़ा या नोंक-झोंक हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए?

पत्नी और मां के बीच बहस होने पर क्या करें?

हालांकि इस सवाल का जवाब हर किसी के पास नहीं है, लेकिन हम आपको एक वीडियो के जरिए जवाब देने की कोशिश करते हैं. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर बेहद ही सकारात्मक विचार रखते हैं. उन्होंने इस समस्या के बारे में बड़े ही बारीकी से समझा और हंसते हुए शानदार जवाब दिया. एक सत्संग के दौरान एक व्यक्ति ने उनसे इस बारे में सवाल कर लिया. वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे लेकिन यह बिल्कुल सही सवाल था, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में कोई भी यह नहीं समझ पाता कि क्या करना चाहिए.

देखें वीडियो-

श्री श्री रविशंकर ने दिया यह जवाब

श्री श्री रविशंकर ने इस सवाल का जवाब बड़े ही शालीनता के साथ दिया. उन्होंने कहा, 'मां और पत्नी के बीच संतुलन बनाना चाहते हैं, तो भूलकर भी कभी दोनों के बीच में खड़े ना हों. उन्हें उनकी नोक-झोंक खुद ही करने दें. आप बीच में न पड़ें. जो भी हो रहा है, उसे चुपचाप देखें, क्योंकि यदि आप किसी एक की तरफदारी करेंगे, तो आप निश्चित रूप से मुश्किल में पड़ जाएंगे. और तो और यदि आप किसी की तरफदारी नहीं करेंगे, तो भी आपको मुश्किल में तो पड़ना ही है. मेरा मानना है कि इससे निपटने का हुनर आप में होना ही चाहिए. आपको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि यह हुनर आपको दें.' यह वीडियो कू ऐप पर काफी वायरल हो रहा है.

