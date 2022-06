ट्रेन की गेट पर बैठते हैं तो हो जाएं सावधान! पलक झपकते ही हो जाएंगे कंगाल, रेलवे ब्रिज में छिपे लुटेरों का Video आया सामने

Bihar’s Begusarai Snatches Phone From Train Passenger: बिहार के बेगूसराय में एक फोन स्नेचिंग का हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. लूट पटना और बेगूसराय को जोड़ने वाले राजेंद्र सेतु रेल पुल (Rajendra Setu Rail Bridge) पर हुई. वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) के कई प्लेटफॉर्म वायरल हो रहा है. एक यूजर ने ट्विटर पर वीडियो का स्लो मोशन वर्जन पोस्ट किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कि आखिर कैसे एक शख्स ब्रिज पर खड़े होकर यात्री से एक सेकेंड के भीतर स्नैचिंग करने में कामयाब रहा.

एक सेकेंड के भीतर चुरा लेते हैं मोबाइल

वीडियो में आप ऐसे लुटेरे को देख भी नहीं सकते. ब्रिज पर खड़े ये लुटेरे आधे सेकंड के भीतर स्नेचिंग कर लेते हैं और लोगों को भनक तक नहीं लग पाती. चलती हुई ट्रेन से यात्री उतर भी नहीं पाते और लुटेरे इसका फायदा उठा लेते हैं. वीडियो में दो आदमी कटिहार से पटना जा रहे इंटर सिटी एक्सप्रेस ट्रेन के खुले गेट पर बैठे दिख रहे हैं. समीर कुमार नाम के एक शख्स को अपने फोन से गंगा नदी का वीडियो रिकॉर्ड करते देखा जा सकता है. जैसे ही वह ट्रेन के डिब्बे के किनारे पर बैठकर वीडियो रिकॉर्ड करने में व्यस्त होता है, समीर को पुल से लटके लुटेरे दिखाई देते हैं.

You won't comprehend what happened if you see this video for the first time, therefore it's been done in slow motion so you can notice the regular occurrences on the moving train and be aware. #Begusarai incident in #Bihar.#India #ThursdayThoughts pic.twitter.com/fbO6txQadd

