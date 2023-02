जंगल में दिखाई दिया ऐसा विलुप्त जीव, जिसे देखकर IFS ऑफिसर भी खा गए गच्चा; लिखी ये बात

Trending News: कभी-कभी घने जंगल में ऐसे जीव दिखाई दे जाते हैं, जिनके बारे में आम लोगों को नहीं मालूम होता. हालांकि, कई ऐसे जीव होते हैं जो किसी न किसी प्रजाति से आते हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते. जैसे बिल्ली की कई सारी प्रजातियां होती हैं वैसे ही अन्य जानवरों की भी कई सारी प्रजातियां होती हैं. सोशल मीडिया पर पिछले कई दिनों से एक तस्वीर काफी वायरल हो रही है जिसे देखकर आप हक्के-बक्के रह जाएंगे. एक आईएफएस अधिकारी ने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की है, लेकिन किसी को यह नहीं समझ आ रहा कि आखिर यह जीव कौन है? चलिए हम यह जानने की कोशिश करते हैं.

आईएफएस अधिकारी ने ट्वीट कर पूछी ये बात

IFS अधिकारी प्रवीण कासवान ने ट्विटर पर एक दुर्लभ जानवर की तस्वीर शेयर की. तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, "हमने इसे कैमरे में कैद कर लिया. बहुत से लोगों ने इसे नहीं देखा होगा. क्या आप प्रजातियों का अनुमान लगा सकते हैं?" लोग तस्वीर को देखने के बाद गेस करने लगे. उन्होंने अपने ही ट्वीट में लोगों को हिंट भी दिया. ऑफिसर प्रवीण कासवान ने लिखा, "अब हम आपको एक संकेत देते हैं. भारत में मार्टेंस की तीन प्रजातियां पाई जाती हैं, जो नेवले जैसा जीव है. पहला नीलगिरी नेवला, दूसरा पीले गले वाला मार्टेन और तीसरा बीच मार्टन."

We captured it in camera trap. Not many have seen this. Can you guess the species !! pic.twitter.com/tDgMiaKmth

