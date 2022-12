भारतीय मूल के छात्र ने 'ब्रिटेन के संसद' में दी ऐसी धांसू स्पीच, सुनकर तालियां बजाने लगे विदेशी; देखें Video

British-Indian Youth MP Dev Sharma: 17 साल के ब्रिटिश-भारतीय युवा सांसद देव शर्मा (Dev Sharma) ने यूके यूथ पार्लियामेंट में अपनी स्पीच से सभी को स्तब्ध कर दिया. सोशल मीडिया पर अब उनका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. सामाजिक प्रचारक देव शर्मा हाउस ऑफ कॉमन्स (House of Commons) में डिस्पैच बॉक्स (Despatch Box) में बोलने के लिए एकमात्र नॉन-फ्रंटबेंचर सांसदों में से एक बन गए हैं. वह अब इस विशेष क्लब में शामिल हो गए हैं. यूके यूथ पार्लियामेंट में यूथ एमपी देव शर्मा ने एक शक्तिशाली भाषण दिया. उन्होंने स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को रोकने के लिए जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अधिक कार्रवाई करने का आह्वान किया.

ब्रिटिश यूथ सांसद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

युवा सांसद देव शर्मा ने सरकारों और व्यवसायों द्वारा संचालित सिस्टमैटिक चेंज का आह्वान किया. युवा संसद में बैठे अन्य युवा सांसदों ने जैसे ही उनके भाषण को सुना तो उन्होंने जोर से तालियां बजाईं. 4 नवंबर को युवा संसद के सदस्यों ने स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर बहस की. पूरे यूके से युवा संसद के 250 से अधिक सदस्यों ने कॉमन्स बहस में भाग लिया और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर बातचीत की, जो जीवन संकट की कीमत और जलवायु परिवर्तन के चल रहे प्रभावों के रूप में विविध थे. बैठक की अध्यक्षता सदन के अध्यक्ष सर लिंडसे हॉयल एमपी ने की थी और बीबीसी संसद यूके पार्लियामेंट लाइव के माध्यम से प्रसारित किया गया.

I had the honour to step up to the Despatch Box at the House of Commons and represent youth voice on the topic of Environment & Health

It was an absolutely surreal experience and I couldn’t be more grateful to open the debate on such a critical topic. pic.twitter.com/m4ZhROGWDg

— Dev Sharma (@DevSharmaMYP) November 7, 2022