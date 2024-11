IPS अधिकारी पर पत्नी के इलाज को लेकर अस्पताल में डॉक्टर से गाली-गलौज का आरोप! कहा- माफी मांगे पहले...

Delhi Safdarjung Hospital: दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में एक इंडियन पुलिस सर्विस (IPS) अधिकारी पर एक निवासी डॉक्टर को गाली-गलौच करने का आरोप लगा है. यह घटना 24 नवंबर की रात को अस्पताल के नए SIC बिल्डिंग में हुई, जिसके बाद अस्पताल के एमरजेंसी वार्ड में कुछ समय के लिए कार्य रोक दिया गया. इस घटना का CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे लोगों में गुस्सा और अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठने लगी है.

रेजिडेंट डॉक्टर और अधिकारी के बीच बहस

बताया जा रहा है कि आईपीएस अधिकारी ब्रिजेन्द्र कुमार यादव की पत्नी आईपीएस अधिकारी अनिता रॉय सफदरजंग अस्पताल में भर्ती थीं. वह पोस्ट-सर्जिकल जटिलताओं के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती थीं. अधिकारी ब्रिजेन्द्र कुमार यादव को अपनी पत्नी के इलाज से असंतुष्टि थी और उन्होंने डॉक्टर को धमकाते हुए उनके करियर के बारे में अपशब्द कहे.

वायरल CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि IPS अधिकारी ब्रिजेन्द्र कुमार यादव अस्पताल के सर्जरी विभाग के रेजिडेंट डॉक्टर डॉ. लक्ष्य के पास जाते हैं. उनके साथ कुछ पुलिसकर्मी भी होते हैं. वीडियो में वह डॉक्टर की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, "जितना पढ़ के आया है न, उससे दुगना मैं पढ़ चुका हूं, तो यह मत सोचो कि तुम जरूरी हो." जब डॉ. लक्ष्य ने उनसे शांति से बात करने की अपील की, तो आईपीएस अधिकारी ने जवाब दिया, "मैं तो शांति से ही बात कर रहा हूं."

Meet IPS Bijendra Kumar Yadav who was with @DelhiPolice earlier and at present is posted as DIG in Puducherry. He is threatening and abusing a Resident Doctor at Safdarjung Hospital in New Delhi. His IPS Wife Anita Roy is admitted at the Sports Injury Centre of the Hospital.… pic.twitter.com/EnPJtCNSkf

— NCMIndia Council For Men Affairs (@NCMIndiaa) November 26, 2024