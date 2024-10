King Cobra को चूमने का क्या नतीजा होता है? नहीं पता तो जरा इस Video को ही देख लीजिए

King Cobra Attack Video: कर्नाटक का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. वीडियो में एक शख्स किंग कोबरा (King Cobra) का रेस्क्यू करने के बाद उसके सिर पर किस करने की कोशिश कर रहा है. हालांकि, सांप उस आदमी के प्रति स्नेह महसूस नहीं कर रहा था और उसने अपना सिर पीछे करके उसके होंठ पर डंस लिया. घटना शिवमोग्गा जिले के भद्रावती के बोम्मनकट्टे में हुई. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह आदमी एक सरीसृप बचावकर्ता है. 30 सेकेंड की इस क्लिप में एक आदमी सांप को चूमने की कोशिश कर रहा है, अचानक कोबरा सांप (King Cobra Snake) उसे पलटकर उसके होंठ पर काट लेता है.

King Cobra ने अचानक किया हमला

डंसने के बाद रेस्क्यू करने वाला शख्स कोबरा को छोड़ देता है और वह भागने लगता है. हालांकि, उसके पास मौजूद कुछ लोग तुरंत ही हरकत में आते हैं और कोबरा सांप का पूंछ पकड़ लेते हैं. जबकि वह शख्स पीछे हो जाता है और स्थानीय लोग उसे घेर लेते हैं. अन्य लोग सांप को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह भाग गया. गनीमत है कि सांप के काटने से वह व्यक्ति बच गया है. वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है. जहां कुछ सोशल मीडिया यूजर्स उस शख्स की हरकत पर फटकार लगाई, तो वहीं कुछ ऐसे भी थे, जिन्होंने मीम के जरिए मजाक करना शुरू कर दिया.

In a horrifying video which has surfaced online, a man from #Karnataka's #Shivamogga was bitten by the #Cobra on the lip when he tried to kiss it. He survived the #SnakeBite.#ViralVideo #Snake pic.twitter.com/d3ge1A5Wx6

— Hate Detector (@HateDetectors) October 1, 2022