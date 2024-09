Knowledge News: हम क्यों कहते हैं 'गई भैंस पानी में'? कहां से आई ये मशहूर कहावत

Knowledge News: बचपन से ही हम अक्सर अपने डेली लाइफ में कई मुहावरे और कहावत को सुनते और यूज करते आए हैं. ऐसा ही एक लोकप्रिय हिंदी कहावत है 'गई भैंस पानी में'. हालांकि हम इसे अक्सर कहते हुए लोगों के मुंह से सुनते आए हैं लेकिन हम में से कई लोगों को इसके पीछे की कहानी नहीं पता है. आज, आइए जानते हैं कि यह कहावत क्यों और कहां से अस्तित्व में आई.

गई भैंस पानी में... कहावत क्यों कहते हैं?

भैंस एक पालतू और आज्ञाकारी जानवर के रूप में जाना जाता है. यह आमतौर पर अपने मालिक के निर्देशों का पालन करता है, जिससे पूरे झुंड को मैनेज करना आसान हो जाता है. हालांकि, एक ऐसी स्थिति होती है जब भैंसों को संभालना चुनौतीपूर्ण हो जाता है- जब वे पानी में प्रवेश करते हैं. भैंसों के शरीर स्वाभाविक रूप से गर्म होते हैं और वे अक्सर तालाबों या नदियों जैसे जलभराव वाले क्षेत्रों में प्रवेश करके ठंडा हो जाते हैं. एक बार पानी में घुसने के बाद वे घंटों वहीं रहना पसंद करते हैं, जिससे मालिक के लिए उन्हें अपनी इच्छा के विरुद्ध बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है.

आप देख सकते हैं कि यह कैसे कहावत से संबंधित है. जब कुछ कंट्रोल से बाहर हो जाता है और मैनेज करना असंभव हो जाता है, तो हम कहते हैं "गई भैंस पानी में." यह आमतौर पर तब प्रयोग किया जाता है जब कोई समस्या संभालने से परे हो जाती है, और सारी उम्मीद खत्म हो जाती है. मुहावरे और कहावतें हिंदी और इंग्लिश के भाषा को और भी रिच कर देते हैं. यहां कुछ इंग्लिश में सरल मुहावरे दिए गए हैं जिनका डेली लाइफ में यूज किया जाता है.

ये हैं कुछ इंग्लिश कहावतें-

I am in a fix: इसका मतलब है कि मैं उलझन में हूं और नहीं जानता कि क्या करना है।

This is easier said than done: कुछ आसान लग सकता है लेकिन हासिल करना मुश्किल है।

He has got on my nerves: इसका मतलब है कि कोई बहुत कष्टप्रद है।

You are getting cross with me for nothing: इसका अर्थ है कि आप बिना किसी कारण के मुझ पर क्रोधित हो रहे हैं।

Strike the iron when it is hot: सही समय पर कार्रवाई करें.

ये मुहावरे न केवल कंयुनिकेशन को अधिक रोचक बनाते हैं बल्कि विचारों को अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में भी मदद करते हैं.