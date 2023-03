सूर्य नमस्कार करने लगा तेंदुआ! LIVE कैमरे में ना हुआ होता कैप्चर तो आप भी नहीं करते यकीन

तेंदुआ ने किया सूर्य नमस्कार

वायरल क्लिप में, वाइल्ड कैट तेंदुआ अपनी झपकी से जागने के बाद सुबह की नियमित दिनचर्या करता हुई दिखाई देता है. हालांकि, ऐसा लग रहा है कि तेंदुआ लोकप्रिय योग मुद्रा सूर्य नमस्कार कर रहा है. इस वीडियो को शेयर करते हुए सुशांत नंदा ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, “तेंदुआ द्वारा सूर्य नमस्कार.” सुशांत नंदा ने सोमवार को क्लिप शेयर की और तब से इसे 124,000 से अधिक बार देखा गया और 2,500 से अधिक पसंद किया गया. क्लिप देखने के बाद इंटरनेट यूजर्स बहुत खुश हुए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय व्यक्त की.

Surya Namaskar by the leopard

Via ⁦@Saket_Badola⁩ pic.twitter.com/jklZqEeo89

— Susanta Nanda (@susantananda3) March 27, 2023