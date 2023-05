टूरिस्ट को देखते ही तेंदुआ एयरपोर्ट सेलिब्रिटी की तरह देने लगा पोज, Video देखकर नहीं होगा यकीन

तेंदुए ने टूरिस्ट को देखते ही दिया ऐसा धांसू पोज

जगंल में तेंदुए की एक्टिविटी देख सफारी करने वाले टूरिस्ट भी हैरान रह गए. जैसा कि वीडियो में देखा जा सकता है कि एक तेंदुआ सड़क के किनारे टहल रहा है और जंगली जानवर को सफारी में आने वालों ने कैमरे में कैद कर लिया है. अचानक, तेंदुआ अपने सामने कुछ देखती है और सतर्क हो जाती है. पहले तो तेंदुआ तुरंत झुककर बैठ जाता है और फिर से अपने अगले पैरों पर खड़ा हो जाता है. कुछ ही सेकेंड के बाद वह अपने अगले पैरों को ऊपर उठाता है और अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो जाता है. तेंदुए के हाव-भाव से जैसा लग रहा है, वह सफारी में आने वालों को हाथों में कैमरे लिए देखकर फोटो खिंचवाने लगता है.

Celebrities after spotting paparazzi, outside an Airport. #WAForward pic.twitter.com/WfgnuCRJJ9

— Saket Badola IFS (@Saket_Badola) May 18, 2023