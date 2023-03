क्या आपके मोहल्ले की आंटी भी पूछती हैं- शादी कब कर रहे हो बेटा? अपनाए ये देसी तरीका; कभी नहीं पूछेंगी दोबारा

क्या आप भी बार-बार शादी के सवाल से परेशान हैं?

फैमिली फंग्शन हो या फिर अचानक मिलने पर यह सवाल जरूर पूछती हैं कि "आप शादी कब कर रहे हैं?". यह जैसे एक परंपरा हो गई है. क्या आप उन लोगों में से हैं जो बार-बार सवालों को टालते-टालते थक गए हैं? फिलहाल, एक ट्विटर यूजर समस्या का एक समाधान लेकर आया है और शायद यह आपके रोंगटे खड़े कर देगा. एक कप चाय आपका दिन बना भी सकती है या फिर बिगाड़ भी सकती है. लगभग ज्यादातर भारतीय घरों में रोजाना गर्म चाय पिया जाता है. यूजर ने उन सभी नासमझ रिश्तेदारों को एक सबक सिखाने का फैसला किया.

Serve it to all the aunties who come to your place and ask you to get married! pic.twitter.com/HnnT3OcYUW

— bhaavna arora (@BhaavnaArora) March 20, 2023