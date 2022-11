Birthday Boy से पुलिस ने सड़क पर गिरे Cake को करवाया साफ, दोस्तों ने बुरी तरह फंसाया और

Boys Cuts Cake With Friends On The Road: जन्मदिन हर किसी के लिए खास होता है और लोग कुछ रोमांचक करके अपने खास दिन को यादगार बनाने की कोशिश करते हैं. आम तौर पर लोग इसे परिवार और दोस्तों के साथ मनाने की कोशिश करते हैं, रात में डिनर या किसी पार्टी में जाते हैं. कुछ लोग इस स्पेशल दिन के लिए ट्रिप प्लान भी करते हैं. हालांकि, लखनऊ के एक शख्स ने दूसरा रास्ता अपनाने का फैसला किया. उसने अपना जन्मदिन बीच सड़क पर काटने का फैसला किया, लेकिन उसके लिए स्पेशल दिन उतना अच्छा नहीं रहा जितना उसने उम्मीद की थी क्योंकि पुलिस ने सेलिब्रेशन में हस्तक्षेप किया और उसके बाद जो हुआ उसे देखकर आप भी हंस पड़ेंगे और कहेंगे कि पुलिस ने बर्थडे के दिन अच्छा सबक सिखाया.

सड़क पर बर्थडे मनाने गया ग्रुप बुरा फंसा

लखनऊ के एक युवक ने घर के बाहर अनोखा बर्थडे सेलिब्रेशन करने का फैसला किया. उसने सड़क पर अपना केक काटने का फैसला किया, और पूरे सेलिब्रेशन के बाद एक गड़बड़ी हो गई और फिर पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा. कुछ ही सेकेंड बाद बर्थडे बॉय समेत उसके दोस्तों को सड़क पर की गई गंदगी की सफाई करते हुए पाया गया. निश्चित रूप से वह अपने जन्मदिन पर ऐसा करेगा, उसने सोचा भी नहीं होगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना शुक्रवार आधी रात को हुई जब पांच युवकों का एक समूह सड़क के बीच जन्मदिन मनाने के लिए 'आई लव लखनऊ' साइन पर 1090 चौराहे पर इकट्ठा हुआ.

सड़क पर गिरे केक को करना पड़ा साफ

बर्थडे के मौके पर दोस्तों ने केक लाया और फिर बर्थडे बॉय द्वारा केक काटे जाने के बाद उसके चेहरे पर लगाया गया. ग्रुप के मस्ती-मजाक में केक जमीन पर गिर गया और खूब गंदगी फैला दी. इतना ही नहीं, दोनों ने एक दूसरे पर केक भी फेंका. बर्थडे सेलिब्रेशन के कारण लखनऊ रोड पर ट्रैफिक जाम हो गया और पुलिस को शामिल होना पड़ा. गौतमपल्ली स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) सुधीर अवस्थी उस समय इलाके में गश्त कर रहे थे, जब उन्होंने सड़क पर गंदगी देखी और युवकों के समूह को जवाबदेही का सबक सिखाने का फैसला किया.

Celebrated the birthday by cutting the cake in the middle of the road, by spreading the cake at crossroads, the inspector got it cleaned.#ViralVideos #Lucknow #cake #cleaned #Ranjithame #InltToWinlt pic.twitter.com/LziDijzW0a

— NewsNowNation (@NewsNowNation) November 5, 2022