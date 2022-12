3300 बार ऑर्डर..28 लाख का खाना, एक ही डिश को खाकर शख्स बना साल का सबसे बड़ा खब्बू!

Man Become Biggest Foodie Of The Year: लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हुए अपनी मनपसंद डिश मंगाते हैं और उसे चाव से खाते हैं. वहीं बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो लगभग हर रोज कुछ ना कुछ बाहर से मंगाकर खाते हैं. लेकिन हाल ही में एक लड़के ने तो कमाल करते हुए रिकॉर्ड रच दिया. इस लड़के को जोमैटो ने साल का सबसे बड़ा फूडी यानी खब्बू का खिताब अपने नाम कर लिया. इस लड़के ने तीन हजार से ज्यादा बार ऑर्डर करके खाना मंगाया है.

ऐप से 3330 बार खाना मंगवाया

दरअसल, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस लड़के का नाम अंकुर है और यह दिल्ली का रहने वाला है. जानकारी के मुताबिक अंकुर ने सालभर में इस ऐप से 3330 बार खाना मंगवाया और इस हिसाब से लड़के ने हर दिन करीब नौ बार ऑर्डर दिया. साल के अंत में जोमैटो ने ऐप पर 2022 का ट्रेंड रिपोर्ट पेश किया है और उसी से यह आंकड़ा सामने आया है. .

साल की सबसे बड़ी हिट डिश बिरयानी

रिपोर्ट्स के मुताबिक 2022 में जोमैटो को यूजर्स से हर मिनट औसतन 186 बिरयानी ऑर्डर मिले. इसके अलावा जोमैटो पर 2022 की दूसरी सबसे अधिक ऑर्डर की जाने वाली डिश के रूप में बिरयानी के बाद पिज्जा था. जोमैटो यूजर्स ने इस साल हर मिनट 139 पिज्जा ऑर्डर किए. वहीं स्वीगी को भी सबसे अधिक ऑर्डर बिरयानी के ही मिले हैं. स्वीगी ने हर मिनट 137 ऑर्डर मिलने की बात कही है.

पसंदीदा खाने की लिस्ट में टॉप पर

इसके अलावा की सबसे ज्यादा ऑर्डर वाली लिस्ट में बिरयानी के बाद उनके पास सबसे अधिक तंदूरी चिकेन, बटर नान, वेज फ्राइड राइस, पनीर बटर मसाला, चिकेन फ्राइनड राइस और वेज बिरयानी जैसे व्यंजनों के ऑर्डर आते हैं. कुल मिलाकर दोनों को मिलाकर देखा जाए तो एक बार फिर बिरयानी सबसे पसंदीदा खाने की लिस्ट में टॉप पर है. फिलहाल दिल्ली के रहने वाले अंकुर को जोमैटो ने साल का सबसे बड़ा खब्बू बताया है. इसमें अंकुर ने भी सबसे ज्यादा बिरयानी ही मंगाई है.

