यूट्यूबर के PRANK से बौखला गया शख्स, LIVE कैमरे पर निकाली पिस्तौल और फिर

गाड़ी पर नकली पेट्रोल डालने पर मचा बवाल

हर दिन इंस्टाग्राम रील्स, टिकटॉक समेत अन्य प्लेटफार्म्स पर ऐसे प्रैंक वीडियो देखने को मिलते रहते हैं. आम तौर पर प्रैंक वीडियो ऐसे होते हैं जो लोगों को हैरानी में डाल देते हैं और त्वरित रिएक्शन देखे जा सकते हैं. लेकिन अनस्क्रिप्टेड प्रैंक वीडियो में यह कहा जा सकता है कि हमेशा प्लान के मुताबिक वह चीजें नहीं होती, जो आपने पहले से सोच रखी हो. कभी-कभी हैरान करने वाले रिएक्शन देखने को मिलते हैं.

Live-streamer is filmed pouring fake gasoline on cars as a prank before someone pulls a real gun on him.

