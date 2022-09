Viral Video: दोस्त-रिश्तेदार छोड़ शेरों से बातचीत करने पहुंचा शख्स, खूंखार जानवर ने ऐसे दिया जवाब!

Social Media Trending: आपने अपने आसपास कुछ सरफिरे लोगों को तो जरूर देखा होगा. इनमें से कुछ लोग बिना सोचे समझे कुछ भी कर गुजरते हैं. कई बार ऐसे लोग कामयाब (Successful) होते हैं तो कई बार इन्हें मुंह की खानी पड़ती है. ऐसा ही एक वीडियो लोगों के होश उड़ा रहा है. इस वीडियो में एक शेर के बाड़े (Cage) में शख्स को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि ये शेर से बात कर रहा हो.

रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो

इस वीडियो को देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं. वीडियो में एक शख्स ने दरियादिली दिखाने के चक्कर में अपनी जान को ही खतरे में डाल (Life In Danger) दिया और शेरों के इलाके में जा पहुंचा. उसके बाद जो कुछ हुआ, उसे देखकर आपका भी मुंह खुला रह जाएगा. पहले आप भी इस वायरल वीडियो (Viral Video) को जरूर देखें...

Man climbs into lion enclosure to "talk to the lions" pic.twitter.com/leSlYNzM29

