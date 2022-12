-40 डिग्री ठंड में बर्फ में भागड़ा करने लगा शख्स, Video देखकर लोग बोले- मौत से मत खेलो वरना...

Bhangra Dance Video: सर्दियों में ठंड हवाओं और बर्फबारी का मौसम होता है. ऐसे मौसम में कभी-कभी बिस्तर से उठना मुश्किल हो जाता है और बिस्तर पर ही बैठे-बैठे सारा काम करने का मन करता है. हालांकि, ऐसी जगह जहां पर ठंड माइनस डिग्री में पड़ रही होती है तो वहां तो कोई भी काम करना आसान नहीं होता, क्योंकि ठंड से लोग कड़क जम जाते हैं. सोशल मीडिया पर ऐसे कई सारे वीडियो मौजूद हैं जिसमें आप माइनस डिग्री में लोगों को अपना काम करते हुए देख सकते हैं, लेकिन ऐसे ठंड में बर्फबारी के दौरान क्या आपने कभी किसी को डांस करते हुए देखा है? अगर नहीं तो चलिए हम आपको वायरल होने वाले एक वीडियो को दिखलाते हैं, जिसे देखकर आप भी अपने बिस्तर के अंदर ही बैठे रहना पसंद करेंगे.

कड़कड़ाती ठंड में शख्स ने किया गजब डांस

कनाडा के एक डांसर गुरदीप पंढेर (Canadian Influencer Gurdeep Pandher) ने ठंडे मौसम को मात देने के लिए गजब का आइडिया सूझा और गर्म रहने के लिए युकोन के बर्फीले जंगल में जाकर भांगड़ा करने का फैसला किया. आपको बता दिया कि यहां का मौसम काफी ठंडा होता है और यहां पर बर्फबारी होती रहती है. इस जगह पर जाना ही बहुत बड़ी बात होती है. अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको दिल्ली की ठंडी कम लगने लगेगी. इंफ्लुएंसर गुरदीप पंढेर ने 20 दिसंबर को ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया. वीडियो में उन्होंने कहा, 'शून्य से नीचे माइनस 40 डिग्री में, युकोन के जंगल में, मैं आपको आशा, खुशी और पॉजिटिविटी भेज रहा हूं.' 56 सेकंड के वीडियो में उन्हें खुशी-खुशी भांगड़ा करते हुए देखा जा सकता है.

Today, it's -40ºC/-40ºF in the Yukon wilderness around my cabin. Nature is calm, frigid, cold and utterly stunning. The air is freezing but still very refreshing for the lungs. In this natural environment, I danced to create warmth. I'm dispatching the good vibe to the world. pic.twitter.com/t16l62yWf0

— Gurdeep Pandher of the Yukon (@GurdeepPandher) December 19, 2022