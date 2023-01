Video: 58 साल की मॉडल तेजी से कर रही थी कैटवॉक, रैंप पर ही हुआ भयानक हादसा

Model Doing Catwalk: दुनियाभर में रैंप वॉक होते रहते हैं, फैशन वीक या अन्य फैशन के बड़े प्रोग्राम आयोजित होते रहते हैं. इस दौरान चर्चित मॉडल्स रैंप वॉक करते नजर आते हैं. लेकिन हाल ही में फ्रांस की राजधानी में आयोजित एक रैंप वॉक में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हो गया, जिसमें एक मॉडल लड़खड़ाकर गिर पड़ी और वह बुरी तरह से आलोचना का शिकार हो गईं.

चलते हुए संतुलन बिगड़ गया

दरअसल, यह घटना पेरिस की है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में यहां आयोजित वैलेन्टिनो स्प्रिंग फैशन शो रैम्‍प पर कैटवॉक चल रहा था. इसी में शामिल होने के लिए अमेरिकी सुपरमॉडल क्रिस्‍टीन मैक्‍मेनेमी वहां पहुंची हुईं थीं. इसी दौरान अचानक रैम्‍प पर चलते हुए उनका संतुलन बिगड़ गया और वे लड़खड़ाने लगीं और फिर अचानक गिर गईं.

गिरना लोगों को अचंभित कर गया

रिपोर्ट्स के मुताबिक 58 साल की मॉडल का इस तरह गिरना लोगों को अचंभित कर गया. न्‍यूयॉर्क पोस्‍ट ने बताया कि कैटवॉक करने वाले अपने मॉडल्‍स की सेफ्टी का बहुत ध्‍यान रखती है. मॉडल्‍स कैटवॉक करने से पहले प्रैक्टिस भी करती हैं. उनके पास अपने पसंद की हील्‍स में कैटवॉक करने का विकल्‍प होता है. इस मामले में भी यही हुआ, क्रिस्‍टीन मैक्‍मेनेमी ने भी अपने पसंद की हील्स पहन रखी थीं.

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

इसके वीडियो में भी दिख रहा है कि मॉडल ने एक ऊंची हील की सैंडल पहन रखी थी. अब यह नहीं पता चल पाया है कि सैंडल की वजह से ही मॉडल को इस तरह आलोचना झेलनी पड़ी या उनकी खुद की तबीयत नहीं सही थी, इस वजह से ऐसा हुआ है. लेकिन यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल जरूर हुआ है.

it’s like every season valentino have an issue with their heels? pic.twitter.com/xtdw84YT3x

— michealla(@PRADAXBBY) January 25, 2023