मां कर रही थी दूसरी शादी, बेटी ने जो किया जानकर दिल खुश हो जाएगा आपका

Ajab Gajab News: सोशल मीडिया पर एक लड़की की इन दिनों जमकर सराहना हो रही है. दरअसल, इस लड़की की मां अपनी दूसरी शादी कर रही हैं. इसे लेकर लड़की इतनी अधिक उत्साहित है कि उसने अपने मां की शादी की कई सारी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी. इन पोस्ट के जरिए लड़की ने अपनी खुशी भी जाहिर की है. इस लड़की ने अपनी मां की दूसरी शादी के बारे में भी लोगों को बताया है.

ट्विटर पर @alphaw1fe नामक यूजर ने अपनी मां की शादी की जो तस्वीरें तथा वीडियो शेयर किया है, उसे देखकर आपको भी दिल से खुशी होगी. लड़की का पोस्ट देखकर आप भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे. लड़की ने पहले ट्वीट में अपनी मां की मेंहदी की तस्वीर शेयर की है. इसमें उनकी मां मेहंदी लगाने के लिए बैठी दिखाई देती हैं. इस फोटो के साथ लड़की ने कैप्शन लिखा, "मां की शादी हो रही है और विश्वास नहीं हो रहा है."

can’t believe mom is getting married GURL U SLAYY pic.twitter.com/Jo5LwlTlRb

— mommy (@alphaw1fe) December 15, 2021