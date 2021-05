Amazon से शख्स ने ऑर्डर किया माउथवॉश, घर पहुंच गया 13 हजार का मोबाइल, फिर हुआ कुछ ऐसा

Amazon Online Order : ऑनलाइन ऑर्डर को लेकर आजकल बेहद ही पंगा देखा जाने लगा है. कई बार ऐसा होता कि हमनें ऑर्डर कुछ किया, लेकिन डिलिवरी कुछ और हो जा रही है. एक ऐसा ही मामला मुंबई में भी देखने को मिला है. मुंबई के निवासी लोकेश डागा के साथ भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही हुआ. लोकेश ने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि उनका ऑर्डर डेली यूज आइटम था, लेकिन उन्हें एक फोन रिसीव हुआ.

मोबाइल फोन की डिलिवरी को लेकर लोकेश डागा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जानकारी साझा की है. डागा ने अपने ट्वीट में मेंशन किया है कि अमेजन पर उन्होंने अपने रोजमर्रा की चीज कोलगेट माउथवॉश ऑर्डर किया था. इसके बजाय उन्हें रेडमी नोट 10 (Redmi Note 10) फोन रिसीव हुआ. इस घटना के ट्वीट ने लोगों का ध्यान खूब आकर्षित किया.

Hello @amazonIN Ordered a colgate mouth wash via ORDER # 406-9391383-4717957 and instead of that got a @RedmiIndia note 10. Since mouth was in a consumable product returns are restricted and am unable to request for return via the app(1/2) pic.twitter.com/nPYGgBGNSR

VIDEO

शख्स ने ट्वीट करके अमेजन को इस बारे में इन्फॉर्म किया. इतना ही नहीं, उसने अपना ऑर्डर नंबर भी बताया और पूरी जानकारी ट्विटर के माध्यम से दी. इतना ही नहीं, लोकेश ने यह भी बताया कि इस सामान को वो वापस कर पाने में असमर्थ हैं. उन्होंने इस ट्वीट के साथ तस्वीरें भी पोस्ट की. अपने एक दूसरे ट्वीट में उन्होंने अपने इनवाइस के बारे में भी जानकारी दी. इस ट्वीट को देखने के बाद लोग मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर कमेंट करके कहा कि रेडमी फोन अपने पास रखो और किराने की दुकान से माउथवॉश लेते आओ भाई.'

However on opening the package I can see that the packaging label was mine but the invoice was of somebody else's. I have emailed you as well to get the product delivered to the right person. pic.twitter.com/Ohabdk4BWp

— Lokesh Daga (@lokeshdaga) May 13, 2021