Mumbai Police को टैग कर शख्स ने लिखा- चांद पर फंस गया हूं, फिर मिला करारा जवाब!

Mumbai Police Reply On Twitter: सोशल मीडिया पर कई राज्यों की पुलिस का ट्विटर हैंडल काफी सक्रिय रहता है. आए दिन उनके रचनात्मक ट्वीट और लोगों को दिए जवाब सोशल मीडिया पर यूजर्स को काफी पसंद आते हैं. ऐसा ही एक ट्वीट मुंबई पुलिस का हाल ही में वायरल हुआ जिसमें, हैंडल की तरफ से एक शख्स को तब जवाब दिया जब शख्स ने लिखा कि वह चांद पर फंस गया है.

यूजर ने मजेदार फोटो शेयर किया

दरअसल, हाल ही में मुंबई पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट शेयर किया. इसमें कैप्शन लिखा गया कि यदि आप जीवन में कभी भी किसी एमरजेंसी का सामना कर रहे हैं, तो मुंबई पुलिस के नंबर पर डायल करें. इसके साथ ही इसमें एक हैशटैग का यूज किया गया था जिसमें लिखा कि मुंबई पुलिस है ना. इसी पोस्ट पर जवाब देते हुए एक यूजर ने मजेदार फोटो शेयर किया.

मुंबई पुलिस ने भी रिप्लाई किया

बीएमएस खान नामक यूजर ने ऐसा फोटो शेयर किया जिसमें दिखाया गया कि एक शख्स चांद जैसी दिखने वाली चीज पर खड़ा हुआ है. इस यूजर ने मुंबई पुलिस को टैग करते हुए लिखा कि वह अंतरिक्ष में फंस गया है. इस फोटो में दिख रहा है कि एक शख्स चांद के पास अंतर‍िक्ष में दिखाई दे रहा है. यूजर के मजाकिया अंदाज पर मुंबई पुलिस ने भी रिप्लाई किया है.

'यह बहुत ही शानदार जवाब है'

इस पर रिप्लाई करते हुए मुंबई पुलिस की तरफ से लिखा गया कि यह वास्तव में हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन हमें खुशी है कि आप हमारे चांद तक पहुंचने में भरोसा करते हैं. मुंबई पुलिस का यह जवाब सोशल मीडिया पर यूजर्स को खूब पसंद आया और लोग इसकी तारीफ भी कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा यह बहुत ही शानदार जवाब है.

This one is really not under our jurisdiction.

But we are glad that you trust us to the moon and back. :) https://t.co/MLfDlpbCd8

— मुंबई पोलीस - Mumbai Police (@MumbaiPolice) January 30, 2023