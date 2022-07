Mystery: पायलट ने बादलों में देखी ऐसी रहस्यमयी रोशनी, वीडियो देख लोग बोले- क्या खत्म होने वाली है दुनिया?

Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियोज वायरल होते रहते हैं. लेकिन इस वीडियो को देखकर लोग अलग-अलग कयास लगा रहे हैं. दरअसल इस वीडियो के मुताबिक एक पायलट (Pilot) ने बादलों के बीच में लाल रंग की रोशनी देखी. अब इस पर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये दुनिया खत्म होने का संकेत दे रहा है तो कुछ का कहना है कि ये काफी डरावना (Horrible) है. हालांकि कुछ लोग इसके पीछे लॉजिक (Logic) देते भी दिखाई दिए.

वीडियो में भी दिख रही लाल रोशनी

एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो के कैप्शन में लिखा हुआ है कि अटलांटिक महासागर (Atlantic Ocean) के ऊपर एक रहस्यमयी लाल चमक का वीडियो फुटेज. अब इस वीडियो को देखकर कई लोग डरे हुए हैं क्योंकि इस लाल रोशनी के पीछे का राज किसी को नहीं पता है. पहले आप भी इस वायरल वीडियो (Viral Video) को जरूर देखें...

Video footage of a mysterious red glow over the Atlantic Ocean pic.twitter.com/jHTtnLUlRm

— MONEYWAY (@skylawhylaa) July 20, 2022