Temjen Imna Along: नागालैंड के मंत्री की गोद में दिखा बच्चा, वायरल तस्वीर पर यूजर्स ने पूछे मजेदार सवाल

Nagaland Minister With Little Child: एक बार फिर से नागालैंड के मंत्री तेमजेन इम्ना अलॉन्ग सोशल मीडिया पर चर्चा में बन गए. इस बार उनकी एक तस्वीर सामने आई जिसमें उनकी गोद में एक छोटा बच्चा दिख रहा है. वैसे तो तेमजेन इम्ना अलॉन्ग सोशल मीडिया पर काफी चर्चित हैं लेकिन कई बार उनकी वायरल तस्वीरें धमाल मचा देती है. इस बार भी एक वैसी ही तस्वीर सामने आई है जिसे देखते ही लोग तमाम सवाल पूछने लगे.

बच्चे के साथ नजर आए

दरअसल, नागालैंड के उच्च शिक्षा और जनजातीय मामलों के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तेमजेन इम्ना सोशल मीडिया पर काफी चर्चित हैं. कई बार वे यूजर्स के सवालों का रिप्लाई करते भी नजर आ जाते हैं. हाल ही में उनकी एक तस्वीर सामने आई जिसमें वे बच्चे के साथ नजर आए. उन्होंने तस्वीर को पोस्ट करते हुए कैप्शन भी काफी मजेदार लिखा. तस्वीर में उनके साथ एक और शख्स भी नजर आ रहा है.

कैप्शन भी काफी मजेदार लिखा

उन्होंने कैप्शन लिखा, 'डर नहीं रहा बस सतर्क हूं क्योंकि बच्चों को सावधानी से संभालने की जरूरत है. हालांकि बच्चे के पिता मेरी स्थिति पर हंस रहे हैं.' उनके कैप्शन से ऐसा लग रहा जो शख्स उनके साथ खड़े हैं वही उस बच्चे के पिता हैं. वहीं दूसरी तरफ मंत्री का क्यूट रिएक्शन भी तस्वीर में देखने लायक है. वे काफी क्यूट तरीके से उस बच्चे को पकड़े हुए हैं.

'बच्चे से ज्यादा तो आप ही क्यूट..'

उन्होंने बच्चे को ऐसे पकड़ा है जैसे कोई छोटा बच्चा किसी छोटे बच्चे को पकड़ता है. उनकी यह तस्वीर वाकई में कमाल की है. कई यूजर्स इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि बच्चे से ज्यादा तो आप ही क्यूट नजर आ रहे हैं. वहीं कुछ यूजर्स को नहीं समझ आया कि यह किसका बच्चा है. फ़िलहाल यह तस्वीर वायरल हो रही है.

Not scared, just cautious!

Because they need to be handled with care.

P.S: His father is laughing at my situation pic.twitter.com/VQu6yCfYXu

— Temjen Imna Along (@AlongImna) November 16, 2022