Neeraj Chopra: नीरज चोपड़ा ने विदेश में छुए बुजुर्ग के पैर, VIDEO देख फैंस भी करने लगे तारीफ

Viral On Internet: हाल ही में स्वीडन के स्टॉकहोम में डायमंड लीग में कम्पीट करते हुए नीरज चोपड़ा ने अपने राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़कर पूरे भारत को गौरवान्वित किया है. आपको बता दें कि ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट (Olympic Gold Medalist) नीरज चोपड़ा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब व्यूज बंटोर रहा है.

फैंस ने खिंचवाई फोटोज

इस वीडियो में देखा जा सकता है कि फैंस ने नीरज चोपड़ा को अपने साथ फोटो (Photo) खिंचाने के लिए रोक लिया. नीरज के साथ फोटो खिंचाने के बाद फैंस उनसे हाथ मिलाते दिखाई दिए. इस वीडियो के कैप्शन (Caption) में लिखा है कि नीरज चोपड़ा जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं. पहले आप भी इस वायरल वीडियो को जरूर देखें...

So down to earth this person @Neeraj_chopra1 Took blessing from an elderly fan. That speaks volumes. Love you pic.twitter.com/jjo9OxHABt

— Your (@ijnani) June 30, 2022