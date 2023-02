Old Tractor: 35 साल पुराना ट्रैक्टर क्यों हो गया वायरल, मालिक की बात सुनकर आनंद महिंद्रा ने दिया ये जवाब

'गन्ने की ढुलाई कर रहा'

दरअसल, ट्विटर पर एक यूजर ने महिंद्रा ट्रैक्टर का वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में यूजर ने लिखा है कि ये ट्रैक्टर 1988 से हमारे साथ है. इसकी हालत बिल्कुल सही है. अभी ये गन्ने की ढुलाई कर रहा है. करीब 35 साल से ये ट्रैक्टर साथ में है. और लगातार कड़ी मेहनत इससे की जा रही है. वीडियो में दिख रहा है कि एक पुराना ट्रैक्टर एक खेत में गन्ने से भरी ट्रॉली को खींचता हुआ दिख रहा है.

क्षमता से ज्यादा खींच रहा

असल में आनंद महिंद्रा को इसी ट्वीट को शेयर किया है. उन्होंने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि हमें बहुत खुशी है कि हमारे ट्रैक्टर बहुत ही लंबे दिनों तक चलते हैं. वीडियो में दिख रहा है कि ट्रैक्टर एक भरी हुई ट्राली को खींच रहा है. इस ट्राली में इतना गन्ना लोडेड है कि ऐसा लग रहा है कि क्षमता से ज्यादा वजन को ट्रैक्टर खींच रहा है. यहां लोग इस वीडियो पर जमकर कमेंट कर रहे हैं.

कुछ लोगों को अपने पुराने ट्रैक्टर की भी याद आ गई है. वे भी इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. बता दें कि ट्रैक्टर को किसानों का सच्चा दोस्त कहा जाता है. ट्रैक्टर कई सालों तक चलते भी हैं. इस वीडियो में भी यही चीज दिख रहा है कि कैसे एक ट्रैक्टर अपनी ट्रोली के साथ कच्ची सड़क पर जा रहा है. ट्रैक्टर की ट्रॉली पर गन्ने लदे हुए हैं. फिलहाल यह वीडियो धूम मचा रहा है.

We are happiest when our tractors are your lifelong partners. https://t.co/MVDMBmBeri

— anand mahindra (@anandmahindra) February 21, 2023