World Sleep Day पर भाजपा के मंत्री ने ऐसी पोस्ट शेयर कर दी, लोगों ने कहा महफिल लूट ली

दरअसल, उन्होंने यह ट्वीट वर्ल्ड स्लीप डे के लिए शेयर किया है. उन्होंने लिखा कि आप सभी को वर्ल्ड स्लीप डे की शुभकामनाएं. छोटी आंखों वाले लोगों की सराहना करने के लिए वक्त निकालें, जो हमें याद दिलाते हैं कि जागते रहना हमेशा एक विकल्प नहीं होता है. इसके साथ ही उन्होंने ये तस्वीर शेयर की है जिसमें तमाम लोग मौजूद नजर आ रहे हैं लेकिन नींद में हैं.

असल में यह तस्वीर उन्होंने स्लीप डे के लिए शेयर की है. यह तस्वीर किसी इवेंट की लग रही है. इसमें वे कुर्सी पर आराम वाली मुद्रा में बैठे हुए नजर आ रहे हैं और उनके साथ लोग भी नजर आ रहे हैं. इस तस्वीर पर लोग जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि आपने महफिल लूट ली है.

बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब उन्होंने कुछ ऐसा पोस्ट किया है. वे सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव हैं और कुछ न कुछ पोस्ट शेयर करते रहते हैं. कुछ समय पहले उन्होंने ट्रेन में सफर किया और इस दौरान मिलने वाले खाने की फोटो शेयर की. इस पर कई लोगों के रिएक्शन आए थे. कई लोगों ने तो खूब मजे भी लिए थे. फिलहाल उनकी यह नई तस्वीर वायरल हुई है.

Happy World Sleep Day!

Let us take a moment to appreciate people with small eyes, who remind us that being awake 24/7 isn't always a choice! pic.twitter.com/gziShXYMum

— Temjen Imna Along (@AlongImna) March 17, 2023