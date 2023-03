Optical Illusion: आसमान में उड़ता हुई दिखाई दिया बड़ा पत्थर! घंटों घूरकर भी नहीं समझ पाए लोग; ये है सच्चाई

क्या सचमुच हवा में उड़ रहा है बड़ा पत्थर

इल्यूजन की जब सच्चाई सामने आती है तो आप अपने फैसले को बदलने के लिए मजबूर हो जाते हैं. "हवा में उड़ने वाली चट्टान" की ऐसी ही एक तस्वीर ट्विटर पर वायरल हो गई है, जिसे देखकर लोग समझ नहीं पा रहे कि आखिर यह ऐसा क्यों है? इसके पीछे की वजह समझने के लिए लोग टूट पड़े हैं. तस्वीर के नीचे भूमि का एक हिस्सा है जिसे देखकर समझा जा सकता है कि एक चट्टान हवा में उड़ रहा है, लेकिन तस्वीर के पीछे की सच्चाई कुछ और है और तस्वीर पोस्ट करने वाले यूजर मास्सिमो ने तस्वीर के नीचे एक कमेंट के जवाब में इसका खुलासा किया.

This photo is an example of how optical illusions mess with your mind.

First you see a rock floating in the air and then... pic.twitter.com/mbBJeT5ZwC

— Massimo (@Rainmaker1973) March 22, 2023