Optical Illusion: घरों के बीच में छिपी है एक चालाक बिल्ली, 10 सेकंड में ढूंढ पाए तो कहलाएंगे मास्टर; बिजनेसमैन हर्ष गोयनका ने दिया चैलेंज

Harsh Goenka New Tweet on Optical Illusion Test: आरपीजी ग्रुप के चेयरमैन और नामी बिजनेसमैन हर्ष गोयनका सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहते हैं. वे ट्विटर पर अक्सर जानकारी देने वाली चीजें शेयर करते रहते हैं. कई बार वे क्विज से जुड़ी ऐसी चीजें भी शेयर करते हैं, जिसका हल ढूंढ-ढूंढकर दिमाग भन्ना जाता है. अब उन्होंने ट्विटर पर ऑप्टिकल इल्यूजन से जुड़ा एक फोटो शेयर करके लोगों को उसे सॉल्व करने का चैलेंज दिया है. उनके दिए चैलेंज को पूरा करने में अच्छे-अच्छों का भी दिमाग भन्ना रहा है.

घरों की कतार में छिपी है बिल्ली

हर्ष गोयनका (Harsh Goenka) ने जो तस्वीर पोस्ट की है, उसमें एक जैसे दिखने वाले घरों की लंबी-चौड़ी कतार दिख रही है. इन सभी घरों के डिजाइन में थोड़ा-बहुत अंतर है लेकिन उनका रंग एक जैसा है. उन्हीं घरों की तस्वीर में एक चालाक बिल्ली छिपी बैठी है. वह बिल्ली आपकी नजरों के सामने है लेकिन फिर भी जल्दी से नजर नहीं आ रही है.

If you are observant, you will find the cat in 10 seconds… pic.twitter.com/fisVmjJWFl

