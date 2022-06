छोले भटूरे खाने वाले हो जाएं सावधान! कहीं आपके साथ न हो जाए ऐसी घटना; थाली में मिली अधमरी छिपकली

Chandigarh’s Elante Mall: कथित तौर पर चंडीगढ़ के एलांते मॉल के सागर रत्न आउटलेट (Sagar Ratna Outlet) में परोसे जाने वाले छोले-भटूरे की थाली में एक छिपकली मिली थी. घटना के बाद, खाद्य और सुरक्षा अधिकारियों की एक टीम ने सागर रत्न आउटलेट का दौरा किया और भोजन से नमूने एकत्र किए. संबंधित अधिकारियों ने कहा कि नमूने खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला में भेजे गए थे और अगले 15 दिनों में रिपोर्ट आ जाएगी.

छोले-भटूरे में मिली अधमरी छिपकली

एक स्वास्थ्य विभाग ने मीडिया से कहा, 'सूचना मिलने के तुरंत बाद, खाद्य और सुरक्षा अधिकारियों की एक टीम ने सागर रत्न आउटलेट का दौरा किया और भोजन से नमूने एकत्र किए जिसमें छिपकली मिली थी. नमूने खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला में भेजे गए हैं और अगले 15 दिनों में रिपोर्ट आ जाएगी. इसके बाद, नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.'

देखें वीडियो-

Had a very horrible experience on 14.6.22, at Sagar Ratan, food court, Elante Mall, Chandigarh. A live Lizard was found in semi-conscious state under the Bhatura. Complaint given to @DgpChdPolice they made sample seized by food health Dept. Chd. @KirronKherBJP@DoctorAjayita pic.twitter.com/ej4sLHrnH5

— Ravi Rai Rana #RWorld (@raviranabjp) June 15, 2022