Pakistani आर्टिस्ट ने भारत के लोगों के लिए दिया ऐसा गिफ्ट, Video देख हर भारतीय ने की तारीफ

Independence Day 2022: जैसा कि भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, इंटरनेट पर एक दिल छू लेने वाला वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. इस मौके पर पाकिस्तानी रबाब कलाकार सियाल खान (Pakistani Rabab Artist Siyal Khan) ने भारत को खास शुभकामनाएं भेजीं. कुछ शांत पहाड़ों और हरियाली की बैकग्राउंड के साथ सियाल खान ने अपने रबाब पर भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन बजाया. वीडियो को शेयर करते हुए सियाल खान ने अपने ट्विटर के कैप्शन में लिखा, 'सीमा पार मेरे दर्शकों के लिए यह एक उपहार है.' सियाल खान की शानदार धुन को सुनने के बाद दोनों देशों के लोगों ने खूब सराहना की. एक भारतीय यूजर ने तो यह भी कहा कि 'जन-गण-मन' की धुन सुनाकर सियाल ने दिल जीत लिया.

पाकिस्तानी आर्टिस्ट ने बजाई 'जन-गण-मन' की धुन

जैसा कि हम वीडियो में देख सकते हैं कि सियाल ऊंचे पहाड़ों की वादियों में बैठे हुए हैं और हाथ में रबाब लिया हुआ है. कुल एक मिनट 22 सेकेंड के वीडियो में सियाल ने अपने रबाब पर राष्ट्रगान 'जन-गण-मन' बजाया. राष्ट्रगान की धुन इतनी अच्छी थी कि लोगों ने तारीफ के पुल बांध दिए. इस वीडियो पर 6 लाख 46 हजार से ज्यादा व्यूज हैं और करीब 40 हजार लाइक्स मिल चुके हैं.

Here’s a gift for my viewers across the border. pic.twitter.com/apEcPN9EnN

— Siyal Khan (@siyaltunes) August 14, 2022