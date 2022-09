Watch: सामने बैठे मरीज को अचानक आया हार्ट अटैक, डॉक्टर ने किया कुछ ऐसा; बच गई जान

Heart Attack Treatment: सोशल मीडिया (Social Media) पर इस वक्त तेजी से एक वीडियो वायरल (Viral) हो रहा है, जिसमें एक डॉक्टर उस मरीज की जान बचाते हुए दिख रहा है जिसको अचानक हार्ट अटैक (Heart Attack) आ गया. दावा किया जा रहा है कि ये घटना महाराष्ट्र (Maharashtra) के कोल्हापुर (Kolhapur) की है. 37 सेकंड के वीडियो में दिखता है कि नीले रंग की शर्ट पहना हुआ व्यक्ति डॉक्टर (Doctor) से बात कर रहा है और अचानक वो अपना होश खोने लगता है. वो डॉक्टर को अलर्ट करने के लिए सामने टेबल पर हाथ मारने लगता है. इसके बाद डॉक्टर तुरंत एक्शन में आ जाता है और मरीज की जान बचा लेता है.

डॉक्टर की हो रही जमकर तारीफ

बता दें कि हार्ट अटैक आने पर मरीज की जान बचाने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर बीजेपी सांसद धनंजय महादिक ने शेयर किया है. धनंजय महादिक ने वीडियो के कैप्शन में लिखा कि यह वीडियो हमारे बीच रहने वाले रियल लाइफ हीरो का उदाहरण दिखाता है. कोल्हापुर के सबसे अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट में से एक डॉ. अर्जुन अदनाइक ने एक मरीज की जान बचाई. मैं ऐसे सम्माननीय और गुणी हीरो की सराहना करता हूं.

This video shows an example of a real life hero living in our midst. Dr. Arjun Adnaik, one of the best cardiologists, from Kolhapur saving a patient's life. I applaud such honourable and virtuous heroes. pic.twitter.com/Gd9U2ubldJ

— Dhananjay Mahadik (@dbmahadik) September 5, 2022