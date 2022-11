Longest Nose: दुनिया की सबसे लंबी नाक वाला शख्स, क्या आप जानते हैं इसकी कहानी?

Longest Nose Record: सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे अनोखी बातें भी वायरल हो जाती हैं जिन्हें जानकर यूजर्स दंग रह जाते हैं. सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी थॉमस वेडर्स की कहानी भी यूजर्स को चौंका रही है. दरअसल सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान इस कहानी की तरफ तब गया जब हिस्टोरिक वीड्स नामक एक ट्विटर पेज ने रिप्ले के बिलीव इट ऑर नॉट म्यूजियम में रखे उनके सिर की एक तस्वीर पोस्ट की.

ट्विटर हैंडल ने 12 नवंबर के ट्वीट में यह भी कहा कि मिस्टर वेडर्स की नाक 7.5 इंच लंबी मापी गई है. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स (जीडब्ल्यूआर) की वेबसाइट पर भी इस शख्स के बारे में एक पेज है, जो इनके बारे में जानकारी देता है.

हिस्टोरिक वीड्स का ट्वीट हुआ वायरल

हिस्टोरिक वीड्स ने अपने ट्वीट में कहा, ‘थॉमस वाडहाउस एक अंग्रेजी सर्कस कलाकार थे, जो 18वीं शताब्दी में रहते थे. वह दुनिया की सबसे लंबी नाक के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसकी लंबाई 7.5 इंच (19 सेंटीमीटर) है.‘ इस ट्वीट को करीब 1.20 लाख से ज्यादा यूजर्स ने लाइक किया है और 7,200 से ज्यादा लोगों ने इसे रीट्वीट किया है.

Thomas Wadhouse was an English circus performer who lived in the 18th century. He is most famously known for having the world's longest nose, which measured 7.5 inches (19 cm) long. pic.twitter.com/Gx3cRsGXxd

