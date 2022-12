WATCH: 'बालम थानेदार चलावे जिप्सी...' गाने पर पुलिस अधिकारी ने लगाए ठुमके, Video से इंटरनेट पर मची सनसनी

Delhi Police Viral Video: दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी का वर्दी में हरियाणवी गाने 'बालम थानेदार चलावे जिप्सी...' (Balam Thanedar Chalave Gypsy) पर डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स में आई खबर के मुताबिक, वर्दीधारी अधिकारी अपनी बेटी की सगाई समारोह में डांस कर रहे थे. इंटरनेट पर वायरल होने वाले वीडियो में पुलिस अधिकारी को फंग्शन में अपनी पत्नी के साथ गाने पर नाचते हुए देखा जा सकता है. सगाई के दौरान उसके आसपास के पुलिस अधिकारी एसएचओ को चीयर कर रहे होते हैं. पुलिस को अब अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.

पुलिस वाले ने शादी में किया डांस तो हुआ वायरल

अधिकारी श्रीनिवास दक्षिण-पश्चिम दिल्ली (Narayana Police Station) में नारायण पुलिस स्टेशन (South-West Delhi) के प्रभारी हैं. कई लोग सगाई फंग्शन में नाचते हुए अधिकारी का वीडियो बनाते नजर आ रहे हैं. जब पुलिस अधिकारी डीजे फ्लोर पर डांस कर रहे होते हैं तो कुछ लोगों को नोटों की बौछार करते हुए भी देखा जा सकता है. गाने की धुन पर डांस स्टेप्स मिलाने पर कई लोगों ने तालियां भी बजाई. इस दौरान अधिकारी के पीछे खड़े सिपाही ने उन्हें सैल्यूट भी किया, लेकिन अधिकारी ने उन्हें सैल्यूट देकर ऐसा करने से मना किया. सोशल मीडिया पर इस वीडियो ने सनसनी मचा दी है.

देखें वायरल वीडियो:

Dance performance by DP SHO.Crime Graph is going down because of these Thumke @CPDelhi @LtGovDelhi @HMOIndia @PMOIndia @TOIIndiaNews @htTweets @ndtv pic.twitter.com/m9273SF0JM

— Rajiv Singh,Advocate (@rajivsingh99) December 20, 2022