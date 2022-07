Rare Animal: कभी नहीं देखा होगा ऐसा अनोखा जानवर, Pacific Ocean में दिखी पहली झलक

Pacific Ocean: सोशल मीडिया पर अक्सर बहुत सी फोटोज शेयर की जाती हैं. इनमें से कुछ बड़ी ही अनोखी होती हैं. समुद्र के रहस्य और रहस्यमयी जीवों (Mysterious Creatures) के बारे में जानना काफी लोगों को पसंद होता है. कई बार समुद्र से ऐसे जीव मिलते हैं जिन्हें देखकर आप भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाते हैं. ऐसे ही एक फोटो ने सोशल मीडिया यूजर्स को हैरान करके रख दिया है. इस फोटो (Trending Photo) को लेकर बहुत सी बातें भी की जा रही हैं. बता दें कि ये जीव प्रशांत महासागर में मिला है.

दुर्लभ है ये जीव

इस जीव की फोटो को देखकर लोग काफी सरप्राइज (Surprise) हो रहे हैं. बता दें कि 2994 मीटर पर पहले कभी नहीं किए गए सर्वे पर इस जीव की खोज हो पाई है. कुछ लोगों ने प्रशांत महासागर में पहली बार देखे गए एक जानवर की खोज को रोमांचक बताया. पहले आप भी इस वायरल फोटो (Viral Photo) को जरूर देखें...

At 2994 m on a never-before-surveyed #seamount, we made a thrilling discovery of an animal spotted for the first time in the #PacificOcean! The #seapen, a colonial #cnidarian, had a single large feeding polyp with pinnate tentacles stretching over 40 cm from its 2m-long stalk. pic.twitter.com/oFKowZMmIo

— E/V Nautilus (@EVNautilus) July 15, 2022