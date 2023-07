बहू ने ससुर को सड़क पर दौड़ा-दौड़ा कर लोहे की रॉड से पीटा, तमाशा देखती रही पब्लिक; देखें Video

Sasur Bahu Fight Video: ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जिस घर के सदस्य एक-दूसरे के साथ बहस में न उलझते हों. हालांकि कुछ बहस थोड़ी देर बाद खत्म हो जाती हैं, वहीं कुछ और बदतर हो जाती हैं. बहस या तो किसी बड़े मुद्दे पर या किसी छोटी बात पर शुरू हो सकती है. कभी-कभी परिस्थितियां बहुत खराब हो जाती हैं जो बाद में झगड़े का कारण बन जाती हैं. घरेलू हिंसा की कई खबरें समय-समय पर सामने आती रहती हैं. यहां तक कि ऐसे उदाहरण भी हैं जब या तो ससुराल वाले महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, या महिलाएं अपने ससुराल वालों के साथ दुर्व्यवहार करती हैं. हम यहां एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें एक महिला सड़क पर अपने ससुर पर हिंसक हमला करती दिख रही है.

बीच सड़क पर बहू ने ससुर को दौड़ाकर पीटा

वीडियो में हरे रंग की सलवार पहने महिला को हाथ में लोहे का पाइप पकड़े देखा जा सकता है. जैसा कि उसके हावभाव से लग रहा है कि महिला एक बुजुर्ग व्यक्ति पर चिल्ला रही है जबकि एक अन्य महिला और एक पुरुष उसे शांत करने की कोशिश कर रहे हैं. कुछ देर बाद नाराज महिला आगे बढ़ती है, जबकि दूसरी महिला बुजुर्ग शख्स को बचाने की कोशिश करती है. इसी बीच गुस्साई महिला बुजुर्ग शख्स को पाइप से मारने की कोशिश करती है. लेकिन, दूसरी महिला बीच में रहकर हमले को रोकती है. अचानक बुजुर्ग शख्स वहां से भागने लगता है और महिला सड़क पर उसका बेतहाशा पीछा करने लगती है.

In #Haryana, a woman chased her father-in-law and beat him with an iron pipe, he got injured in the attack.

The woman also beat up the maid who came to save the old man and her daughter, it is alleged that the woman took out 40 thousand rupees from the old man's pocket.

I… pic.twitter.com/cj3XJHUYuq

— ShoneeKapoor (@ShoneeKapoor) July 4, 2023