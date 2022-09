Private Photos: मॉडल के पुराने फोन पर लग गई बोली, अपनी प्राइवेट तस्वीरों के साथ बेच रही

Model Selling her Phone with her Photos: लोग जब नया फोन खरीदते हैं तो वे सोचते हैं कि पहले उनके पुराने फोन का कुछ दाम मिल जाए. अगर दाम ना भी मिले तो कम से कम किसी एक्सचेंज ऑफर में आ जाए. कई बार तो लोग पुराने फोन को घर रख देते हैं और वह खराब हो जाता है. लेकिन एक मॉडल ने गजब का दिमाग लगाया. उसने नया फोन खरीदने से पहले अपने पुराने फोन को बेचने का ऐलान किया और साथ में यह भी जोड़ दिया कि इसे जो खरीदेगा, उसे इसके साथ मॉडल के फ़ोन में मौजूद सारी तस्वीरें मिल जाएंगी.

खरीदने के लिए लोगों की होड़ लग गई

दरअसल, यह घटना थाईलैंड से जुड़ी एक मॉडल की है. 'द थाइगर डॉट कॉम' की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मॉडल का नाम कनोक्यदा जीतमपोन है. रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही मॉडल ने अपना फोन बेचने का ऐलान अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर किया, इसे खरीदने के लिए लोगों की होड़ लग गई. यहां तक कि लोगों ने फोन के दाम से भी कई गुना ज्यादा दाम लगा दिया. एक प्रकार से फोन की बोली लग गई.

फोन लेने वाले को तस्वीरें भी मिलेंगी

रिपोर्ट के मुताबिक असल में इस मॉडल को एक नया फोन खरीदना था और उसने सोचा कि क्यों ना इसे जुगाड़ लगाकर महंगे दाम में बेच दिया जाए. इसके बाद उसने यह ऐलान किया कि फोन खरीदने वाले को इस मॉडल की प्राइवेट तस्वीरें भी मिलेंगी. इसके बाद लोग उसे खरीदने के लिए पैसे बताने लगे. मॉडल का एक फैन इसे खरीदने के लिए आठ लाख रुपये तक देने को तैयार हो गया.

जानकारी के मुताबिक मॉडल के पास एक पुराना आईफोन है और वह अब आईफोन का नया वर्जन लेने की सोच रही हैं. सोशल मीडिया पर फोन बेचने का ऐलान करते हुए मॉडल ने लिखा कि फोन के साथ उसमें मौजूद अपनी फोटोज और वीडियोज का कलेक्शन भी वह फोन खरीदने वाले को दे देंगी. फिलहाल अब वह फोन किसके हिस्से में जाएगा यह कहना मुश्किल है.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर