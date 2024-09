सड़क के बीच अचानक फटी सीवेज पाइप, उठा 33 फीट ऊंचा पॉटी का फव्वारा, खुद को कोस रहे लोग

Sewage Pipe Suddenly Burst: पड़ोसी देश चीन दुनियाभर में अपने अजीबोगरीब कारनामों की वजह से चर्चा में रहता है. इसी कड़ी में हाल ही में एक गजब का मामला वहां हो गया जब अचानक सीवेज पाइप फट गई. इसके बाद बाइक सवारों और पैदल चलने वालों की नाक में दम हो गया. हुआ यह कि वहां एक सीवेज पाइप फटने के बाद 33 फीट ऊंची मानव मल का फव्वारा बन गया. यह अचानक से ऊपर गया और यात्रियों पर बरसने लगा. घटना से सड़कों पर चल रहे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा.

इसका वीडियो भी वायरल हुआ

असल में यह पूरी घटना चीन के नानिंग शहर की है. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी वायरल हुआ है. वीडियो में देखा जा सकता है कि मानव मल की धारा कारों और ट्रकों के शीशों पर गिर रही है. जिससे सड़कों पर चल रहे लोग और गाड़ियां पूरी तरह मल से ढक गए. राहगीरों का सिर से लेकर पैर तक मल में लथपथ हो गया, जिससे सड़कों पर अफरातफरी मच गई.

सीवेज पाइप की प्रेशर टेस्टिंग

चीनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वायरल फुटेज में एक कार का विंडशील्ड पूरी तरह से मल से ढका हुआ दिख रहा है. ड्राइवर और पैदल यात्री इस बदबूदार हादसे के बाद मुश्किल से रास्ते पर चलते दिखाई दिए. यह हादसा तब हुआ जब निर्माण कार्य के दौरान एक नई सीवेज पाइप की प्रेशर टेस्टिंग की जा रही थी. हालांकि, किसी को भी शारीरिक नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा.

BREAKING: Poop exploded everywhere landing on the road, cars, people, and pets the moment a sewage pipe pressure test in Nanning failed. This scene of horror shows feces falling from the sky after the initial explosion in China. pic.twitter.com/qD56fUTQuA

— Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) September 27, 2024