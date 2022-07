शशि थरूर ने यूज किया अंग्रेजी का ऐसा अनोखा शब्द, जानकर डिक्शनरी में खोजने लगे लोग

Shashi Tharoor Use Unique English Word: सांसद शशि थरूर (Shashi Tharoor) अपनी समृद्ध शब्दावली के लिए जाने जाते हैं जो लोगों को शब्दकोश खोजने के लिए मजबूर कर देते हैं. कांग्रेस नेता ने एक और ऐसा शब्द शेयर किया है. शशि थरूर के मुताबिक, इस शब्द का इस्तेमाल पहले से कहीं ज्यादा किया जा रहा है. नया शब्द है 'algospeak'. केरल के सांसद ने ट्वीट किया, 'सोशल मीडिया पोस्ट पर इसका उपयोग किसी अन्य का उपयोग करने से बचने के लिए किया जाता है, जिसे एल्गोरिदम, अनुपयुक्त या अनुचित के रूप में पहचान सकता है, ताकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंटेंट मॉडरेशन फिल्टर द्वारा डाउनरैंकिंग को बायपास किया जा सके. उदाहरण देते हुए उन्होंने लिखा, 'मृत' के बजाय 'अजीवित' का उपयोग करना.

शशि थरूर ने फिर यूज किया भारी-भरकम शब्द

शशि थरूर (Shashi Tharoor) अक्सर अपने फॉलोअर्स के साथ 'वर्ड ऑफ द डे' शेयर करने के लिए जाने जाते हैं. जबकि कई लोग चकित रह गए, दूसरों का मानना ​​है कि इसमें हाल ही में असंसदीय शब्दों की पंक्ति का संदर्भ है. यह केंद्र सरकार द्वारा संसद में उपयोग के लिए अनुपयुक्त समझे जाने वाले शब्दों की सूची जारी करने के बाद है. एक यूजर ने लिखा, 'लोग 'डेड' जैसे शब्दों को लिखने का सहारा लेते हैं. 'अनलाइव' का उपयोग करना दिलचस्प होना चाहिए.' एक अन्य यूजर ने इस बारे कहा, 'algospeak: एक भयावह भाषण से पहले नशे में सबसे अच्छे व्यक्ति द्वारा बोले गए शब्द हो सकते हैं.'

#WordOfTheDay:

*algospeak* [noun]:

word used on social media posts to avoid using another that algorithms may identify as unsuitable or inappropriate, in order to bypass downranking by content moderation filters on social media platforms. Eg. using “unalive” rather than “dead.”

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) July 20, 2022